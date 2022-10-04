Bloomberg: Илон Маск предложил выкупить Twitter за 54,2 доллара за акцию

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск снова захотел купить Twitter. Он предложил соцсети возобновить сделку по продаже по первоначальной стоимости в 54,2 доллара за акцию, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, пожелавшие остаться анонимными.

По данным собеседников агентства, предприниматель сделал данное предложение в письме Twitter. На этом фоне стоимость акций соцсети взлетала на 15 процентов.

25 апреля Маск заключил с компанией Twitter соглашение о ее приобретении за 44 миллиарда долларов. Сделка должна была закрыться до конца года, однако 9 июля предприниматель от нее отказался. Маск заявил о нарушениях компанией положений соглашения, в частности, по его словам, социальная сеть не предоставила информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах.

После этого руководство Twitter подало в суд на миллиардера, чтобы добиться завершения сделки. Маска обвинили в отказе выполнять обязательства перед платформой и ее акционерами. В компании посчитали, что предприниматель отказывается выполнять свои обязательства из-за того, что сделка перестала отвечать его личным интересам.