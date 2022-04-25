Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов
Илон Маск

Илон Маск . Фото: Stephen Lam / Reuters

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов. Об этом сообщает компания Twitter, Inc., передает PR Newswire.

«Twitter, Inc. сегодня объявил о том, что заключил окончательное соглашение о том, что будет приобретен компанией, полностью принадлежащей Илону Маску, за 54,2 доллара за акцию, сделка оценивается примерно в 44 миллиарда долларов», — заявили в компании.

44миллиарда долларов

Илон Маск заплатил за Twitter

Сам предприниматель заявил, что Twitter обладает огромным потенциалом. Он намерен сделать социальную сеть «лучше, чем когда-либо».

Свобода слова — это основа функционирующей демократии, а Twitter — это цифровая городская площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества. Я также хочу сделать Twitter лучше, чем когда-либо, улучшив продукт новыми функциями, сделав алгоритмы с открытым исходным кодом, чтобы повысить доверие, победить спам-ботов и аутентифицировать всех людей

Илон Маскоснователь Tesla и SpaceX

Цель покупки Twitter

Бизнесмен ранее назвал целью покупки социальной сети Twitter не коммерческие интересы и поиск интересных вложений, а желание создать общественную платформу, которая пользуется максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставляет каждому право на высказывание.

По словам Маска, в первую очередь он заботится о будущем цивилизации и хочет сделать так, чтобы у людей сформировалось представление о возможности свободно говорить в рамках закона. Во время конференции TED 2022 предприниматель объяснил, что руководствуется сильной интуицией, которая подсказывает ему, что глобальная платформа чрезвычайно важна.

TWTR Котировки акций от TradingView

При этом основатель Tesla и SpaceX заявил, что не считает себя идеальным руководителем Twitter. Он уверен, что может наделать довольно много ошибок.

Источники средств

Маск также ранее раскрыл источники средств на покупку Twitter. Более половины суммы ему согласились одолжить банки.

Так, по данным документа, который бизнесмен подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, банк Morgan Stanley согласился предоставить маржинальный кредит на 12,5 миллиарда долларов под залог акций Tesla.

Также бизнесмен планировал заплатить 21 миллиард долларов личных средств. Маск рассматривал и возможность подачи тендерного предложения (покупки компании непосредственно у ее акционеров — прим. «Ленты.ру»).

Материалы по теме:
Сверху виднее Илон Маск запустил спутниковый интернет. Почему ему не дадут работать в России?
Сверху виднееИлон Маск запустил спутниковый интернет. Почему ему не дадут работать в России?
30 октября 2020
Срезал путь. Илон Маск нашел способ избавить мир от пробок. Почему его идею критикуют?
Срезал путь.Илон Маск нашел способ избавить мир от пробок. Почему его идею критикуют?
24 октября 2021
Маск Всемогущий Илон Маск приносит миллиарды долларов чужим компаниям. Для этого ему достаточно всего пары слов
Маск ВсемогущийИлон Маск приносит миллиарды долларов чужим компаниям. Для этого ему достаточно всего пары слов
20 февраля 2021

При этом крупнейшие частные инвестиционные группы отказались давать деньги миллиардеру на выкуп социальной сети. Они опасаются, что Twitter не сможет стать более прибыльным.

Кроме того, многие потенциальные кредиторы обеспокоены желанием основателя Tesla продвигать большую свободу выражения мнений в Twitter. Это рискует нанести ущерб бизнесу, сделав соцсеть менее привлекательной для рекламодателей.

Трамп не вернется в Twitter

Бывший президент США Дональд Трамп отказался возвращаться в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт после покупки компании основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском.

Я не пойду в Twitter, я собираюсь остаться в TRUTH

Дональд Трампбывший президент США

Трамп анонсировал создание новой соцсети TRUTH Social в октябре 2021 года. По его словам, соцсеть призвана бороться с тиранией «больших технологий», а также станет «соперником либеральных СМИ».

Аккаунт Дональда Трампа в Twitter был бессрочно заблокирован 8 января 2021 года. Также бывший глава Белого дома потерял возможность высказываться на таких крупных площадках, как YouTube, Facebook, Instagram и Twitch.

Материалы по теме:
Поднимет все. Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
Поднимет все.Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
9 августа 2021
Заряженный враг У Илона Маска появился мощный соперник. Конкурент Tesla покоряет мир и стоит миллиарды
Заряженный врагУ Илона Маска появился мощный соперник. Конкурент Tesla покоряет мир и стоит миллиарды
18 августа 2020

Решение о санкциях против экс-президента платформы приняли после беспорядков, которые сторонники республиканца устроили в Капитолии. В результате протеста погибли пять человек, десятки были арестованы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов
Лавров обвинил США в стремлении создать «анти-ООН»
Лавров обвинил западных коллег в непрофессиональном поведении
Лавров оценил шансы на дипломатическое урегулирование в ситуации с Украиной
Лавров заявил о существенных рисках ядерной войны
Роднина дала совет оказавшейся на грани отчисления из университета Загитовой
Роскомнадзор напомнил «Википедии» про закон «о приземлении»
Трамп отказался возвращаться в Twitter
Доктор Мясников назвал два способа побороть гипертонию
Белгородский губернатор сообщил о ранении двух человек после обстрела ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.