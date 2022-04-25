Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов. Об этом сообщает компания Twitter, Inc., передает PR Newswire.

«Twitter, Inc. сегодня объявил о том, что заключил окончательное соглашение о том, что будет приобретен компанией, полностью принадлежащей Илону Маску, за 54,2 доллара за акцию, сделка оценивается примерно в 44 миллиарда долларов», — заявили в компании.

44 миллиарда долларов Илон Маск заплатил за Twitter

Сам предприниматель заявил, что Twitter обладает огромным потенциалом. Он намерен сделать социальную сеть «лучше, чем когда-либо».

Свобода слова — это основа функционирующей демократии, а Twitter — это цифровая городская площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества. Я также хочу сделать Twitter лучше, чем когда-либо, улучшив продукт новыми функциями, сделав алгоритмы с открытым исходным кодом, чтобы повысить доверие, победить спам-ботов и аутентифицировать всех людей Илон Маск основатель Tesla и SpaceX

Цель покупки Twitter

Бизнесмен ранее назвал целью покупки социальной сети Twitter не коммерческие интересы и поиск интересных вложений, а желание создать общественную платформу, которая пользуется максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставляет каждому право на высказывание.

По словам Маска, в первую очередь он заботится о будущем цивилизации и хочет сделать так, чтобы у людей сформировалось представление о возможности свободно говорить в рамках закона. Во время конференции TED 2022 предприниматель объяснил, что руководствуется сильной интуицией, которая подсказывает ему, что глобальная платформа чрезвычайно важна.

При этом основатель Tesla и SpaceX заявил, что не считает себя идеальным руководителем Twitter. Он уверен, что может наделать довольно много ошибок.

Источники средств

Маск также ранее раскрыл источники средств на покупку Twitter. Более половины суммы ему согласились одолжить банки.

Так, по данным документа, который бизнесмен подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, банк Morgan Stanley согласился предоставить маржинальный кредит на 12,5 миллиарда долларов под залог акций Tesla.

Также бизнесмен планировал заплатить 21 миллиард долларов личных средств. Маск рассматривал и возможность подачи тендерного предложения (покупки компании непосредственно у ее акционеров — прим. «Ленты.ру»).

При этом крупнейшие частные инвестиционные группы отказались давать деньги миллиардеру на выкуп социальной сети. Они опасаются, что Twitter не сможет стать более прибыльным.

Кроме того, многие потенциальные кредиторы обеспокоены желанием основателя Tesla продвигать большую свободу выражения мнений в Twitter. Это рискует нанести ущерб бизнесу, сделав соцсеть менее привлекательной для рекламодателей.

Трамп не вернется в Twitter

Бывший президент США Дональд Трамп отказался возвращаться в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт после покупки компании основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском.

Я не пойду в Twitter, я собираюсь остаться в TRUTH Дональд Трамп бывший президент США

Трамп анонсировал создание новой соцсети TRUTH Social в октябре 2021 года. По его словам, соцсеть призвана бороться с тиранией «больших технологий», а также станет «соперником либеральных СМИ».

Аккаунт Дональда Трампа в Twitter был бессрочно заблокирован 8 января 2021 года. Также бывший глава Белого дома потерял возможность высказываться на таких крупных площадках, как YouTube, Facebook, Instagram и Twitch.

Решение о санкциях против экс-президента платформы приняли после беспорядков, которые сторонники республиканца устроили в Капитолии. В результате протеста погибли пять человек, десятки были арестованы.