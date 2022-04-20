Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Крупные компании отказались давать деньги Маску на покупку Twitter

Крупные инвестиционные группы отказались от предоставления финансов на выкуп Twitter

Фото: Patrick T. Fallon / Reuters

Илон Маск изо всех сил пытается привлечь интерес со стороны нескольких крупных компаний, обладающих финансовой мощью, чтобы осуществить выкуп Twitter с использованием заемных средств. Об этом пишет Financial Times.

Blackstone Group, Vista Equity Partners и Brookfield Asset Management, крупнейшие частные инвестиционные группы, отказались от предоставления финансов на выкуп, отмечает издание. Компании не хотят давать деньги из-за опасений, что Twitter не сможет стать более прибыльной социальной сетью.

TWTR Котировки акций от TradingView

Маску или любому другому человеку, желающему сделать Twitter частным, потребуется более 20 миллиардов долларов для завершения сделки. Оставшаяся часть финансирования будет получена за счет займов или участия инвесторов, которые обменяют свои публично торгуемые доли на долю в частной компании.

Кроме того, многие потенциальные кредиторы обеспокоены желанием Маска продвигать большую свободу выражения мнений на платформе, что может нанести ущерб бизнесу Twitter, сделав его менее привлекательным для рекламодателей.

Ранее сообщалось, что Маск готов вложить до 15 миллиардов личных средств, чтобы купить Twitter.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
США ввели санкции против руководства Центробанка и «Открытия»
В Харькове пропал критиковавший украинские власти иностранный журналист
Байден призвал учитывать операцию России на Украине при военном планировании
Пентагон опроверг заявления о поставках самолетов на Украину
Россиянам рассказали о дополнительных выплатах от государства
Крупные компании отказались давать деньги Маску на покупку Twitter
В подвале московского дома обнаружили три трупа
В Берлине сообщили о преступлениях против русскоязычных
Дочернее предприятие индийской компании в Европе отказалось от бизнеса с Россией
В России сравнили кризисы из-за пандемии COVID-19 и санкций Запада
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.