Крупные компании отказались давать деньги Маску на покупку Twitter

Крупные инвестиционные группы отказались от предоставления финансов на выкуп Twitter

Илон Маск изо всех сил пытается привлечь интерес со стороны нескольких крупных компаний, обладающих финансовой мощью, чтобы осуществить выкуп Twitter с использованием заемных средств. Об этом пишет Financial Times.

Blackstone Group, Vista Equity Partners и Brookfield Asset Management, крупнейшие частные инвестиционные группы, отказались от предоставления финансов на выкуп, отмечает издание. Компании не хотят давать деньги из-за опасений, что Twitter не сможет стать более прибыльной социальной сетью.

Маску или любому другому человеку, желающему сделать Twitter частным, потребуется более 20 миллиардов долларов для завершения сделки. Оставшаяся часть финансирования будет получена за счет займов или участия инвесторов, которые обменяют свои публично торгуемые доли на долю в частной компании.

Кроме того, многие потенциальные кредиторы обеспокоены желанием Маска продвигать большую свободу выражения мнений на платформе, что может нанести ущерб бизнесу Twitter, сделав его менее привлекательным для рекламодателей.

Ранее сообщалось, что Маск готов вложить до 15 миллиардов личных средств, чтобы купить Twitter.

