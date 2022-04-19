Илон Маск захотел купить Twitter и сделать его частной компанией

Илон Маск заявил о готовности потратить до $15 млрд личных средств для покупки Twitter

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что он готов вложить до 15 миллиардов личных средств, чтобы купить компанию Twitter. Об этом сообщает газета New York Post.

Как пишет издание, сам Маск готов инвестировать от $10 до $15 миллиардов, чтобы преобразовать Twitter из публичной компании в частную, после чего ее акции смогут продаваться или обмениваться только в частном или внебиржевом порядке.

По информации изданияt, глава компаний Tesla и SpaceX, вероятно, сталкивается с препятствиями при сборе денег. Источники утверждают, что помимо сомнений в том, стоят ли ценные бумаги Twitter 54,2 доллара за акцию, некоторые инвесторы насторожены из-за непредсказуемого поведения предпринимателя.

Ранее Маск в интервью для TED назвал себя бездомным и заявил, что спит у друзей. Он отметил, что тратится только на действительно нужные удобства. «У меня нет яхты, я не отдыхаю, так что объем личного потребления у меня невысокий. Единственное исключение — личный самолет, но без него я бы потерял рабочие часы», — заявил предприниматель.