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Илон Маск назвал себя бездомным

Гендиректор Tesla Илон Маск назвал себя бездомным и заявил, что спит у друзей

Фото: Patrick T. Fallon / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск назвал себя бездомным. В интервью для TED глава компаний Tesla и SpaceX заявил, что спит у друзей.

Согласно Forbes, Маск — самый богатый человек на планете, его собственный капитал оценивается в 269,5 миллиарда долларов. Сам инженер утверждает, что тратится только на действительно нужные удобства. «У меня нет яхты, я не отдыхаю, так что объем личного потребления у меня невысокий. Единственное исключение — личный самолет, но без него я бы потерял рабочие часы», — заявил предприниматель и добавил, что люди, считающие его проблематичным из-за финансового состояния, ошибаются.

Маск отметил, что на данный момент даже не владеет собственной недвижимостью и все время гостит у друзей. Предприниматель продал свой последний особняк в начале декабря 2021 года и официально стал бездомным после того, как в мае 2020-го пообещал избавиться от всего физического имущества.

Через пару недель после продажи последнего дома Маска заподозрили в тайном поиске нового жилья. По информации Wall Street Journal, инженер собирался купить недвижимость рядом с особняком друга Кена Хауэри, у которого жил около года.

Александра Качан
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