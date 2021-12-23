Маска заподозрили в тайном поиске жилья

Недавно продавшего последний дом гендиректора SpaceX Илона Маска заподозрили в тайном поиске нового жилья. Как пишет Wall Street Journal, миллиардер около года проживает в особняке друга в Остине и намерен приобрести недвижимость в том же районе.

В 2020 году Маск пообещал избавиться от материального имущества, в том числе от всех принадлежащих ему домов. В декабре 2021-го стало известно, что миллиардер продал последний особняк и официально стал бездомным. Сам Маск заявлял, что теперь арендует у SpaceX дом-конструктор площадью 37 квадратных метров и стоимостью 50 тысяч долларов (около 3,7 миллиона рублей) в техасском Бока Чика, недалеко от завода по производству ракет Starship.

Однако, по данным источников WSJ, бизнесмен около года проживает в особняке своего друга Кена Хауэри, который стоял с ним у истоков платежной системы PayPal. Резиденция расположена в престижном районе техасского Остина, рядом с горой Боннелл и рекой Колорадо. На территории поместья есть бассейн, джакузи и личная лодочная стоянка. В 2018 году этот особняк стоил 12 миллионов долларов (более 880 миллионов рублей).

Осведомленные источники сообщили, что Маск подыскивает себе жилье в том же районе, уже нанял риелторов и посмотрел несколько вариантов. Миллиардер заинтересовался домом известного техасского дизайнера Кендры Скотт, но сделка не состоялась — бизнесмен несколько раз не явился на просмотр.

После публикации материала WSJ Кен Хауэри опроверг, что Маск живет в его доме. По словам сооснователя PayPal, миллиардер иногда приезжает к нему и останавливается как гость. Сам Илон Маск тоже отрицает сказанное в газете и утверждает, что не собирается покупать дом где-либо. Однако источники WSJ отметили, что для главы SpaceX важна конфиденциальность при выборе и покупке недвижимости. Продавцы элитного жилья в Остине допускают, что Маск купит дом втайне от всех.

Свой последний особняк в Калифорнии миллиардер продал за 30 миллионов долларов, имя покупателя осталось в тайне. Новому владельцу достался дом площадью 1,4 тысячи квадратных метров в районе залива Сан-Франциско. Вокруг здания есть пешеходные тропы и водохранилища, а территория считается одним из крупнейших земельных участков в этом районе.