Илон Маск назвал цель покупки Twitter

Insider: Илон Маск назвал целью покупку Twitter заботу о будущем цивилизации

Американский бизнесмен Илон Маск назвал целью покупки социальной сети Twitter не коммерческие интересы и поиск интересных вложений, а желание создать общественную платформу, которая пользуется максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставляет каждому право на высказывание. Об этом пишет Insider.

По словам миллиардера, в первую очередь он заботится о будущем цивилизации и хочет сделать так, чтобы у людей сформировалось представление о возможности свободно говорить в рамках закона. Во время конференции TED 2022 Маск объяснил, что руководствуется сильной интуицией, подсказывающей ему, что глобальная платформа чрезвычайно важна.

При этом глава Tesla и SpaceX признал, что не считает себя идеальным руководителем Twitter, и, скорее всего, наделал бы довольно много ошибок после покупки. Кроме того, он не уверен в том, что сможет приобрести компанию, хотя и подал заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В общей сложности он обеспечил финансовые обязательства на сумму сумму 46,5 миллиарда долларов для выкупа соцсети. Руководство Twitter признало факт предложения, но пока не отреагировало на него.

Как следует из заявления в SEC, половину средств на покупку Twitter Маску согласились предоставить банки. Например, Morgan Stanley готов дать 12,5 миллиарда долларов под залог акций Tesla. А вот крупнейшие частные инвестиционные группы давать деньги миллиардеру отказались.