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Маск раскрыл источники средств на покупку Twitter

Банки согласились одолжить Илону Маску миллиарды долларов на возможную покупку Twitter

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Глава Tesla Илон Маск раскрыл источники, из которых планирует взять деньги на возможную покупку Twitter. Более половины средств ему согласились одолжить банки. Это следует из документа, который бизнесмен подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

TWTR Котировки акций от TradingView

Например, банк Morgan Stanley готов предоставить маржинальный кредит на 12,5 миллиарда долларов под залог акций Tesla. Также Маск собирается заплатить 21 миллиард долларов личных средств. Сделка может стать одной из крупнейших в истории выкупов компаний с использованием заемных средств. Маск рассматривает и возможность подачи тендерного предложения (покупки компании непосредственно у ее акционеров — прим. «Ленты.ру»).

Ранее стало известно, что крупнейшие частные инвестиционные группы отказались давать деньги миллиардеру на выкуп соцсети. Они опасаются, что Twitter не сможет стать более прибыльным.

Кроме того, многие потенциальные кредиторы обеспокоены желанием Маска продвигать большую свободу выражения мнений на платформе. Это рискует нанести ущерб бизнесу, сделав Twitter менее привлекательным для рекламодателей.

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Платон Щукин
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