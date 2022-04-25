Основатель Tesla Илон Маск заявил, что планирует сделать Twitter «лучше, чем когда-либо»

Основатель Tesla и Space X Илон Маск прокомментировал покупку Twitter. Его слова приводит PR Newswire.

Предприниматель заявил, что Twitter обладает огромным потенциалом. Он намерен сделать социальную сеть «лучше, чем когда-либо». По словам основателя Tesla, он планирует улучшить продукт новыми функциями, сделав алгоритмы с открытым исходным кодом, чтобы повысить доверие, а также победить спам-ботов и аутентифицировать всех людей.

«Свобода слова — это основа функционирующей демократии, а Twitter — «это цифровая городская площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества. <...> Я с нетерпением жду совместной работы с компанией и сообществом пользователей, чтобы раскрыть его», — отметил Маск.

Ранее стало известно, что Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов. «Twitter, Inc. сегодня объявил о том, что заключил окончательное соглашение о том, что будет приобретен компанией, полностью принадлежащей Илону Маску, за 54,2 доллара за акцию, сделка оценивается примерно в 44 миллиарда долларов», — заявили в компании.