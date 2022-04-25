Трамп отказался возвращаться в Twitter
Бывший президент США Дональд Трамп отказался возвращаться в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт после покупки компании основателем Tesla и Space X Илоном Маском. Об этом сообщает Fox News
«Я не пойду в Twitter, я собираюсь остаться в TRUTH», — заявил политик, имея в виду созданную под его патронажем соцсеть.
Ранее стало известно, что Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов.
Аккаунт Трампа в Twitter был бессрочно заблокирован 8 января 2021 года. Также бывший глава Белого дома потерял возможность высказываться на таких крупных площадках, как YouTube, Facebook, Instagram и Twitch. Решение о санкциях против экс-президента платформы приняли после беспорядков, которые сторонники республиканца устроили в Капитолии. В результате протеста погибли пять человек, десятки были арестованы.