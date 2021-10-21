Трамп анонсировал создание новой соцсети TRUTH Social

Трамп объявил о создании соцсети TRUTH Social для борьбы с тиранией «больших технологий»

Бывший президент США Дональд Трамп анонсировал создание новой социальной сети TRUTH Social. Об этом пишет ABC News.

По его словам, соцсеть призвана бороться с тиранией «больших технологий», а также станет «соперником либеральных СМИ». Мы живем в мире, где у «Талибана» (запрещено в России) огромное присутствие в Twitter, а вашего любимого президента США заставляют молчать. Это неприемлемо”, — заявил Трамп.

Отмечается, что бета версия соцсети TRUTH Social станет доступна для приглашенных пользователей уже в ноябре этого года.

Ранее бывший президент США упоминал, что его аккаунт в Facebook заблокировали на два года. Таким образом, пользоваться одноименной соцсетью и Instagram он сможет в 2023 году. Однако экс-глава Белого дома заверил, что возвращаться в соцсети он не хочет.

Facebook заблокировал аккаунт Дональда Трампа после событий 6 января, когда толпа сторонников Республиканской партии ворвалась в здание американского Конгресса.

