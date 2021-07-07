Трамп собрался подать в суд на глав Facebook и Twitter

Бывший президент США Дональд Трамп собрался подать в суд коллективные иски в отношении генерального директора Facebook Марка Цукерберга и генерального директора Twitter Джека Дорси. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает портал Axios.

Согласно имеющимся данным, о своем решении бизнесмен официально объявит во время пресс-конференции, которая состоится 7 июля. Намерения Трампа поддерживает некоммерческая организация America First Policy Institute, сформированная для продвижения его идей.

Утверждается, что с помощью коллективных исков бывший американский лидер хочет привлечь Дорси и Цукерберга не только от своего имени, но и от лица тех, как он утверждает, также подвергался цензуре на основанных ими площадках.

Журналисты Axios отметили, что представители Facebook и Twitter воздержались от каких-либо комментариев по данной теме.

В прошлом месяце экс-глава Белого дома призвал страны бойкотировать Twitter и Facebook в связи с ограничением свободы слова. Высказывание прозвучало после того, как бизнесмен потерял возможность высказываться на упомянутых площадках. «Кто они такие, чтобы диктовать, что хорошо и что плохо, если сами они чистое зло? Я должен был сделать это, когда был президентом. Но Цукерберг продолжал звонить мне, приходить в Белый дом на ужин и говорить, насколько я хорош», — возмутился Трамп.

Ранее бывший президент США упоминал, что его аккаунт заблокировали на два года. Таким образом, пользоваться Facebook и Instagram он сможет в 2023 году. Но, как заявил экс-президент США, возвращаться в соцсеть он не хочет.