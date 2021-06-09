Трамп призвал страны бойкотировать Twitter и Facebook

Бывший президент США Дональд Трамп призвал больше стран бойкотировать Twitter и Facebook за ограничение свободы слова, передает агентство Sputnik International.

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Экс-глава Белого дома опубликовал 9 июня заявление, в котором поздравил Нигерию с блокировкой Twitter и выразил мнение, что больше стран должно последовать ее примеру.

«Кто они такие, чтобы диктовать, что хорошо и что плохо, если сами они чистое зло? Я должен был сделать это, когда был президентом. Но Цукерберг продолжал звонить мне, приходить в Белый дом на ужин и говорить, насколько я хорош», — говорится в заявлении.

В конце заметки он упомянул «2024?», намекая на возможный второй президентский срок.

6 июня Трамп обвинил главу компании Facebook Марка Цукерберга в нарушении закона о свободе слова и раскритиковал заморозку своего аккаунта в соцсети. Аккаунт бывшего лидера США заблокировали на два года после того, как сторонники Республиканской партии ворвались в здание Капитолия. Facebook тогда обвинил Трампа в разжигании ненависти.