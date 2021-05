Twitter заблокировал аккаунт с заявлениями Трампа

Twitter заблокировал учетную запись, в которой перепечатывались заявления бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC News.

Действие учетной записи было приостановлено спустя несколько часов после регистрации. Руководство Twitter заблокировало аккаунт DJTDesk (сокращенно от Donald J. Trump Desk — «рабочий стол Дональда Трампа» — прим. «Ленты.ру»).

В профиле страницы было указано, что она будет публиковать заявления с сайта политика From the Desk of Donald J. Trump («С рабочего стола Дональда Трампа»).

5 мая Надзорным советом Facebook было принято решение сохранить блокировку аккаунтов политика в Facebook и Instagram, однако рекомендовал вновь рассмотреть этот вопрос в шестимесячный срок. В совете отметили, что в случае принятия решения о восстановлении аккаунтов, это должно быть сделано в соответствии с правилами, применяемыми к другим пользователям.

7 января 2021 года главные мировые соцсети заблокировали аккаунты Трампа. Речь идет о Twitter, YouTube, Facebook, Instagram и Twitch. Блокировки прошли после беспорядков, которые сторонники республиканца учинили 6 января в Капитолии.