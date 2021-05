Трамп назвал позором для США блокировку его аккаунтов в соцсетях

Бывший президент США Дональда Трамп назвал «абсолютным позором» для Соединенных Штатов сохранение блокировки его аккаунтов в социальных сетях, передает ТАСС.

«Эти компании социальных сетей должны заплатить политическую цену, и им больше никогда нельзя позволять разрушать и превращать в руины наш выборный процесс», — заявил Трамп.

5 мая Надзорный совет Facebook принял решение сохранить блокировку аккаунтов бизнесмена в Facebook и Instagram, однако рекомендовал вновь рассмотреть этот вопрос в шестимесячный срок. В совете отметили, что в случае принятия решения о восстановлении аккаунтов, это должно быть сделано в соответствии с правилами, применяемыми к другим пользователям. Соответствующее решение было опубликовано на его сайте в среду, 5 мая.

7 января 2021 года главные мировые соцсети заблокировали аккаунты Трампа. Речь идет о Twitter, YouTube, Facebook, Instagram и Twitch. Блокировки прошли после беспорядков, которые сторонники республиканца учинили 6 января в Капитолии.

Ранее сообщалось, что бывший президент США обнародовал собственный сайт. Ресурс называется From the Desk of Donald J. Trump («С рабочего стола Дональда Трампа»). На нем Трамп собирается публиковать обращения к сторонникам.