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06:42, 1 июля 2025Бывший СССР

В России узнали о просящем милостыню в Киеве айдаровце

ТАСС: В Киеве просит милостыню демобилизованный айдаровец

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Демобилизованный айдаровец (батальон «Айдар» признан в России террористической организацией и запрещен) просит милостыню в Киеве, заявили ТАСС в российских силовых структурах.

По словам источника, в украинской столице «развивается скандал» по этому поводу. Собеседник агентства заявил, что военного «бросило государство». «После демобилизации по ранению вынужден просить милостыню в подземном переходе украинской столицы», — говорится в публикации.

Ранее командир взвода батальона «Айдар» заявил, что одна из бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвующая в боях в Сумской области, имеет низкую боеспособность. По его словам, российская сторона «хорошо информирована о слабых сторонах этого подразделения». Он выразил надежду, что командование ВСУ проведет проверку в данной бригаде.

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