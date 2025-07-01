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06:30, 1 июля 2025Наука и техника

Открыт способ защиты печени без лекарств

Nutrients: Средиземноморская диета снижает риск заболеваний печени
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Roghib Nugraha / Unsplash

Средиземноморская диета может снижать риск развития одного из самых распространенных заболеваний печени — метаболической стеатозной болезни (MASLD), которая поражает около трети населения Земли. К такому выводу пришли испанские ученые из Университета Ровира и Вирхили, проанализировав 13 исследований с участием 926 человек. Результаты работы опубликованы в Nutrients.

MASLD развивается из-за избыточного накопления жира в печени и тесно связана с диабетом второго типа, ожирением и воспалением. Диета, основанная на овощах, рыбе, цельнозерновых продуктах и оливковом масле, показала лучшие результаты по снижению признаков болезни, улучшению контроля сахара в крови и снижению уровня воспаления.

Помимо средиземноморской диеты, исследователи также отметили положительное влияние интервального голодания. Однако они подчеркивают необходимость долгосрочных исследований, чтобы подтвердить устойчивый эффект на функцию печени и выявить оптимальные протоколы.

MASLD — заболевание с множеством факторов риска, и питание играет ключевую роль в его развитии. Результаты этого обзора дают надежду на использование диетических стратегий для профилактики и контроля болезни печени.

Ранее ученые сравнили эффективность разных диетических стратегий, включая интервальное голодание. Выяснилось, что режим питания «через день» дает незначительное, но стабильное снижение веса — без существенного влияния на метаболические показатели.

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