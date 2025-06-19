Определен самый эффективный режим питания для похудения

The BMJ: Голодание через день оказалось особо эффективно при похудении

Интервальное голодание не уступает обычным диетам по эффективности снижения веса и даже может их превосходить — к такому выводу пришли ученые после анализа почти сотни клинических исследований. Особенно хорошо себя показала схема чередования дней с полным голоданием и свободным приемом пищи — так называемый alternate day fasting. Результаты исследования опубликованы в The BMJ.

Исследователи проанализировали данные более чем 6 000 взрослых, большинство из которых имели избыточный вес или хронические заболевания. Все стратегии — от традиционного ограничения калорий до различных форм голодания — приводили к снижению массы тела, но alternate day fasting обеспечивал немного лучшие результаты, чем классические диеты и другие типы интервального питания.

Однако снижение веса в среднем составляло около 1–1,5 килограмма — этого недостаточно для признания клинически значимого эффекта. Более того, ни один из вариантов питания не показал убедительной пользы для уровня сахара или «хорошего» холестерина.

Авторы подчеркивают: это не повод срочно переходить на голодание через день, а сигнал о том, что такой режим может стать одним из инструментов в арсенале диетологов. Главное — стабильность, сопровождение специалиста и выбор стратегии, подходящей конкретному человеку.

Ранее ученые выяснили, что остановка снижения веса — это нормальный этап любой диеты. Так называемое «плато» наступает у большинства худеющих спустя несколько месяцев и связано не с нарушением режима, а с адаптацией организма.