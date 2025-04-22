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20:49, 22 апреля 2025Наука и техника

Названа скрытая причина неудач при похудении

JMIR: Стадия «плато» при похудении является неизбежной
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: i yunmai / Unsplash

Период остановки в похудении — естественная стадия, с которой сталкиваются все, кто худеет, независимо от метода. К такому выводу пришли австралийские ученые, проанализировав данные более 6,5 тысячи мужчин и женщин, пытавшихся снизить вес в течение года. Результаты опубликованы в Journal of Medical Internet Research.

Исследование показало: даже при хороших результатах в первые месяцы вес почти всегда выходит на так называемое «плато» — перестает снижаться или даже немного увеличивается. Это не связано с провалом диеты, а скорее отражает адаптацию организма. Участники, сбросившие около 11 килограммов, в среднем находились на этом этапе около полугода. Те, кто избавился от 16 килограммов, проводили в фазе застоя примерно три месяца в году.

Авторы подчеркивают: вне зависимости от рациона или медикаментозной поддержки замедление потери веса — неизбежное явление. Оно не означает провал, а требует терпения и последовательности. Ученые надеются, что их выводы помогут людям не отказываться от усилий и не бросать программу только потому, что результат временно остановился.

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