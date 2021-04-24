Трамп назвал лучшую альтернативу Twitter

Бизнесмен, 45-ый президент США Дональд Трамп заявил, что считает социальную сеть Twitter скучной и не вызывающей внимания, как раньше. Лучшую альтернативу твитам с ограничением в 280 знаков он назвал в интервью телеканалу Fox News.

По мнению Трампа, теперь в Twitter все внимание привлекает его новый формат пресс-релизов — текстовых комментариев на белом фоне, которые периодически публикуются на специальном сайте.

«Мои слова расходятся благодаря этому. Каждый раз, когда выпускаем релиз, он расходится повсюду. Это лучше, чем Twitter. По сравнению с крайне скучным Twitter это первоклассный вариант», — заметил политик-республиканец.

Трамп заметил, что состояние соцсети было печальным еще в прошлые годы, когда он только зарегистрировался там. «Это была провальная платформа. А затем удалось сделать ее захватывающей. И думаю, что я в этом сыграл важную роль, честно говоря. А сейчас там скука. Ничего хорошего больше нет», — заключил бизнесмен.

Трампу заблокировали аккаунты крупнейшие социальные площадки интернета — Twitter, YouTube, Facebook, Instagram и Twitch. Блокировки начались после беспорядков, которые произошли 6 января внутри и около Капитолия, здания, где проходят заседания палаты представителей и сената.