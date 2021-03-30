Бывший президент США Дональд Трамп запустил сайт для общения со своими сторонниками. Портал 45office.com стал доступен во вторник, 30 марта.

Офис бывшего американского лидера пообещал «сохранить великолепное наследие администрации Трампа, одновременно продвигая программу "Америка прежде всего", информировать, обучать и вдохновлять американцев из всех слоев общества, чтобы построить поистине великое будущее Америки».

На сайте содержатся информация, подводящая итоги работы Трампа в Белом доме, а также страница, где сторонники могут отправить комментарии бывшему президенту, запросить персональное приветствие или пригласить политика и его супругу Меланию для участия в мероприятии.

Ранее старший советник Трампа Джейсон Миллер объявил, что бывший глава государства запустит собственную соцсеть в ближайшие два-три месяца. В его планах — привлечь на свою платформу десятки миллионов пользователей. «Я думаю, соцсеть станет самой популярной и полностью изменит правила игры. Все будут ждать и смотреть, что именно делает президент Трамп», — заявил советник. Он уточнил, что не может предоставить каких-либо подробностей, но рассказал, что Трамп проводил встречи с несколькими командами разработчиков.

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9 января Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию».Также бывшему американскому лидеру запретили выкладывать видео на YouTube, а основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что Трампа оставят без соцсетей до конца его президентского срока. 16 января его страницы в Facebook и Instagram внезапно разморозили, однако последние записи там датируются 6 января.

Блокировки начались после беспорядков, которые сторонники Трампа учинили 6 января. Они ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенаторам и конгрессменам пришлось прервать заседание, на котором планировалось утвердить итоги голосования коллегии выборщиков, согласно которым президентом был избран демократ Джо Байден. В результате протеста погибли пять человек, десятки были арестованы.