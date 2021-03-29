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Трамп пришел на чужую свадьбу и начал нахваливать себя

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Mary Altaffer / AP

Бывший президент США Дональд Трамп пришел на чужую свадьбу и принялся нахваливать самого себя. Ролик с выступлением политика опубликован изданием TMZ.

«Скучали по мне?» — спросил он у присутствовавших на мероприятии. Вместо того, чтобы поздравить молодоженов, Трамп принялся критиковать своего преемника на посту президента Джо Байдена за политику в отношении Ирана, Китая и нелегальных мигрантов.

Трамп неоднократно выступал с резкой критикой Байдена. В частности политик высмеял действующего главу государства за падение на трапе самолета. Позже Трамп и вовсе заявил о безумии Байдена, усомнившись в том, что тот понимает, что подписывает.

Бывший американский лидер также не обошел вниманием первую пресс-конференцию Байдена на посту президента. Трамп назвал политику новой администрации в отношении нелегальных мигрантов бесчеловечной. По его словам, мигранты, включая большое количество детей, «живут буквально друг на друге, в страшной грязи».

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