Трамп заявил о безумии упавшего на трапе Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о безумии упавшего на трапе действующего главы государства Джо Байдена. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу Newsmax TV, фрагмент которого был опубликован в Twitter.

«С ним определенно что-то не так, это безумие, то, что происходит — это безумие. Возникает вопрос: а понимает ли он вообще, что он подписывает?» — усомнился Трамп. Политик также заявил, что Байден «хуже Берни Сандерса». «Берни Сандерс на стероидах не стал бы подписывать то, что подписывает этот парень», — сказал он.

19 марта в сети появились кадры падения Байдена при подъеме на борт номер один. На видео президент США поднимается по трапу самолета, спотыкаясь и падая, затем салютует и заходит в салон. В тот же день во время публичного выступления Байден оговорился и назвал вице-президента Камалу Харрис «президентом». Отмечалось, что американский лидер не в первый раз допускает подобные оговорки.

Позже Трамп высмеял Байдена за падение на трапе самолета. Политик рассказал, что после просмотра ролика с инцидентом в очередной раз заявил, что не проиграл Байдену на президентских выборах.