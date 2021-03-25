Байден соскучился по Трампу

Президент США Джо Байден признался, что соскучился по своему предшественнику Дональду Трампу. Об этом он заявил во время пресс-конференции, ее трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Журналистка спросила политика, будет ли он баллотироваться на второй срок, и завершила вопрос фразой о том, что к этому сроку (65 дней президентства — прим. «Ленты.ру») в 2017 году Трамп уже создал предвыборный штаб для участия в выборах 2020 года. «Мой предшественник, о боже, я скучаю по нему», — ответил со смехом американский лидер.

Первая полноформатная пресс-конференция, которую Байден дал в качестве президента, состоялась в четверг, 25 марта. Как подсчитало издание Newsweek, Байден стал первым за последние 100 лет американским лидером, который отсрочил свое первое полноценное общение с прессой на девять недель с момента инаугурации.