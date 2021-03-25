Байден назвал самую неотложную проблему США

Президент США Джо Байден назвал борьбу с пандемией коронавируса самой неотложной проблемой Соединенных Штатов. Об этом он заявил во время пресс-конференции, ее трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Самой насущной проблемой, с которой столкнулся американский народ, как я говорил с самого начала, стали COVID-19 и экономические сложности у миллионов американцев», — рассказал Байден журналистам. Президент рассказал, что его администрация уже достигла изначальной цели в 100 миллионов доз в первые 100 дней свои работы, и повысил планку до 200 миллионов доз за этот период.

По его словам, долгосрочными проблемами вроде миграционной политики, избирательных прав, изменения климата и оборота огнестрельного оружия в стране он планирует заниматься уже после борьбы с коронавирусной инфекцией.

Мероприятие стало первой полноформатной пресс-конференцией, которую Байден дал в качестве президента. Как подсчитало издание Newsweek, Байден стал первым за последние 100 лет американским лидером, который отсрочил свое первое полноценное общение с прессой на девять недель с момента инаугурации.

Ранее в марте Байден предрек возвращение к обычной жизни в стране через год. Президент заявил, что будет использовать для этого все ресурсы в распоряжении властей США для того, чтобы выполнить цель своей администрации — 100 миллионов уколов прививки от коронавируса за первые 100 дней у власти.