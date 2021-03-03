Байден предрек возвращение к обычной жизни через год

Президент США Джо Байден предрек возвращение к обычной жизни в стране через год. Такой прогноз по окончанию пандемии коронавируса он сделал во время выступления, сообщается в Twitter-аккаунте Белого дома.

«Меня предупреждали не давать ответа на этот вопрос, потому что мы не знаем точно, но я надеюсь, что к этому времени в следующем году мы вернемся к норме, возможно, и раньше», — сказал американский лидер.

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Глава государства добавил, что цель его администрации — 100 миллионов уколов прививки от коронавируса за первые 100 дней у власти — будет достигнута. «За 37 дней мы уже на полпути к этой цели, и я уверен, что мы пройдем весь путь успешно», — заверил он. Байден отметил, что будет использовать для этого все ресурсы в распоряжении властей США. К концу мая в стране будет достаточно препарата, чтобы привить все взрослое население — 200 миллионов человек.

Также президент объявил, что фармацевтическая компания Merck будет производить вакцину от коронавируса, разработанную ее конкурентом — Johnson & Johnson. Договоренность, достигнутая при помощи Белого дома, позволит резко увеличить потенциал производства препарата.

В конце февраля Байден увидел «свет в конце туннеля» в ситуации с пандемией коронавируса после одобрения к экстренному применению вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA). Также в стране одобрены вакцины компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.