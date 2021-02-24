Байден продлил введенный Трампом режим ЧС

Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный его предшественником Дональдом Трампом в связи с распространением в стране коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Там напомнили, что бывший глава государства объявил ЧС 13 марта 2020 года. «Пандемия продолжает создавать значительный риск для общественного здравоохранения и безопасности страны. По этой причине режим ЧС должен продолжаться после 1 марта 2021 года», — отмечается в указе. Срок продления режима не уточняется.
Ранее Байден заявил, что его предшественник не справился с подготовкой к вакцинации от коронавируса. Американский лидер пояснил, что ученые сделали свою работу и открыли вакцину в рекордное время. Однако Трамп не заказал достаточно вакцин, не мобилизовал достаточно людей, чтобы делать уколы, и не организовал центры вакцинации». По словам политика, когда он занял пост главы государства, у страны не было плана.
США остаются лидерами по числу заразившихся коронавирусом. В стране с начала пандемии выявили 28,3 миллиона инфицированных, более 504 тысяч пациентов скончались. Всего в мире зафиксировано более 112 миллионов случаев заболевания, умерли 2,4 миллиона человек.