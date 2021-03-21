Трамп решил создать соцсеть со своими правилами и миллионами пользователей

Бывший президент США Дональд Трамп запустит собственную соцсеть в ближайшие два-три месяца. Об этом телеканалу Fox News рассказал его старший советник Джейсон Миллер.

Он уточнил, что в планах Трампа привлечь на свою платформу десятки миллионов пользователей. «Я думаю, соцсеть станет самой популярной и полностью изменит правила игры. Все будут ждать и смотреть, что именно делает президент Трамп», — заявил советник.

Миллер уточнил, что не может предоставить каких-либо подробностей, но рассказал, что Трамп проводил встречи с несколькими командами разработчиков.

В феврале Миллер рассказывал, что Трамп чувствует себя более счастливым без социальных сетей. «Он сказал, что это хорошо находиться вне социальных сетей, не чувствовать влияния замкнутого мирка ненависти, в который часто превращаются социальные сети», — объяснил советник. По его словам, впервые за многие годы он видит Трампа «на самом деле расслабленным».

9 января Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, руководство соцсети пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, который предоставит ему слово.

Также бывшему американскому лидеру запретили выкладывать видео на YouTube, а основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что Трампа оставят без соцсетей до конца его президентского срока. 16 января его страницы в Facebook и Instagram внезапно разморозили, однако последние записи там датируются 6 января.

Блокировки начались после беспорядков, которые сторонники Трампа учинили 6 января. Они ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенаторам и конгрессменам пришлось прервать заседание, на котором планировалось утвердить итоги голосования коллегии выборщиков, согласно которым президентом был избран демократ Джо Байден. В результате протеста погибли пять человек, десятки были арестованы.