Заблокированный в соцсетях Трамп обнародовал собственный сайт

Бывший президент США Дональд Трамп, которого в январе текущего года заблокировали в большинстве крупных соцсетей, обнародовал собственный сайт. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что ресурс называется From the Desk of Donald J. Trump («С рабочего стола Дональда Трампа»). На нем бывший американский лидер собирается публиковать обращения к сторонникам.

По словам источника телеканала, возможность размещать сообщения на сайте получит сам Трамп, а его последователи смогут делиться ими в своих соцсетях. «Эта система позволит Трампу обращаться к своим последователям», — уточнил собеседник издания, добавив, что речь идет об одностороннем общении.

В начале апреля Трамп зарегистрировался в новой соцсети под названием Campaign Nucleus. С ее помощью можно отправлять электронную почту, сообщения и заявления в СМИ. Другие пользователи также смогут связываться с представителями партий и принимать участие в чатах.

Главные мировые соцсети заблокировали аккаунты бывшего президента еще в январе. Речь идет о Twitter, YouTube, Facebook, Instagram и Twitch. Блокировки прошли после беспорядков, которые сторонники республиканца учинили 6 января в Капитолии.