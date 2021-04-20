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В AppStore вернется популярное у сторонников Трампа приложение

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Фото: Dado Ruvic / Reuters

Компания Apple вернет в онлайн-магазин AppStore популярное у сторонников бывшего президента США Дональда Трампа приложение для микроблогов Parler. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо корпорации.

Представители Apple отметили, что с того момента, как приложение убрали из магазина, компания вела переговоры с разработчиками сервиса, чтобы подвести его под критерии площадки и вернуть для доступа. В итоге в Parler согласились ужесточить модерацию контента. Ожидается, что приложение вернется в AppStore уже на следующей неделе.

В письме IT-гиганта говорится, что компания требует от приложений фильтровать контент и предоставлять пользователям возможность пожаловаться на его содержание, если оно оскорбительно. Какие конкретно функции будут добавлены в систему модерации Parler, не уточняется.

При этом известно, что приложение не намерено менять свою «общую политику» в отношении контента. Это значит, что платформа будет предоставлять возможность делиться информацией без цензуры, подчеркнули в компании. По версии Bloomberg, приложение будет скрывать определенные данные на iPhone, однако в веб-версии и в приложении для системы Android они будут отображаться.

Apple удалила Parler из онлайн-магазина приложений 10 января. В компании сослались на то, что в соцсети распространялись призывы к насилию, а разработчики не предпринимали действий для прекращения этого.

Блокировки Трампа и связанных с ним сервисов начались после беспорядков, которые его сторонники устроили 6 января. Они ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. В результате протеста погибли пять человек. Руководства соцсетей сочли несоответствующим правилам видео, в котором Трамп обратился к протестующим, призвал их прекратить восстание и идти домой, но заявил, что у него украли выборы.

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