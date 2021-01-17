Глава популярного у сторонников Трампа приложения заявил об угрозах в свой адрес

Глава компании Parler, продуктом которой является одноименное приложение, Джон Матце, заявил об угрозах в свой адрес. В настоящее время он вынужден скрываться вместе со своей семьей. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на судебные документы.

«Многие сотрудники Parler подвергаются преследованию и сталкиваются с враждебностью, боятся за свою безопасность и безопасность своих семей, а в некоторых случаях бежали из своего родного штата, чтобы спастись от преследования», — говорится в тексте документа. Подчеркивается, что Матце угрожали смертью.

Ранее компании Google и Apple удалили из магазинов популярное у сторонников действующего президента США Дональда Трампа приложение Parler, в котором, согласно заявлению IT-гигантов, появились призывы к насилию. Сервисы заявили, что вернут приложение на свои площадки, если его руководство изменит правила модерации.

Позднее Джон Матце заявлял, что его приложение может никогда больше не вернуться в сеть.