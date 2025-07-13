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13:05, 13 июля 2025Мир

В США на встрече выпускников произошла массовая стрельба

В США на выпускном несколько человек были ранены в ходе массовой стрельбы
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Paul Sancya / AP

В американском штате Теннесси на встрече выпускников произошла массовая стрельба. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, неизвестный открыл стрельбу на встрече выпускников в городе Чаттануга в субботу, 12 июля, около 15:00 по местному времени. «Все хорошо проводили время, а потом вдруг отовсюду начали стрелять. Люди, дети валялись на земле. Это было ужасно», — рассказал очевидец Джефф Херман.

Услышав звуки выстрелов, выпускники бросились врассыпную, но несколько человек получили ранения, госпитализированы четверо.

Стрелка еще не задержали, но полиция заявляет, что он не представляет опасности для жителей. Мотивы преступника пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Красноярске произошла массовая драка со стрельбой между молодыми людьми.

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