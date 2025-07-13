В МИД РФ назвали «грязной политизированной кампанией» публикацию о призыве Путина к Ирану

ТАСС: В МИД назвали статью о Путине и Иране грязной политизированной кампанией

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) назвали «грязной политизированной кампанией» статью американского новостного сайта Axios о том, что президент России Владимир Путин якобы призвал Иран принять ядерную сделку с США. Об этом сообщает ТАСС.

«Можно лишь гадать, кто в этот раз выступил заказчиком, однако одна из последних публикаций издания под заголовком "Сенсация: Путин призывает Иран принять сделку с США, предполагающую "нулевое обогащение"", — по всей видимости, очередная грязная политизированная кампания, которая затевается с целью эскалации напряженности вокруг иранской ядерной программы», — сказано в заявлении российского дипломатического ведомства.

Там также отметили, что Москва неоднократно подчеркивала, что кризис вокруг ядерной программы Ирана необходимо урегулировать исключительно политическими и дипломатическими средствами, и была готова оказать содействие в этом.

В российском МИД призвали мировые СМИ использовать официальные источники информации и не распространять фальшивки.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи высказался о возвращении к переговорам с США. Дипломат заявил, что Тегеран готов к диалогу по ядерной программе, если при этом действия Вашингтона и других стран не приведут к войне.

