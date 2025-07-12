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22:28, 12 июля 2025Мир

Иран назвал условия возобновления диалога с США

Министр Аракчи: Иран вернется к диалогу с США, если действия не приведут к войне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи высказался о возвращении к переговорам с США. Его слова приводит РИА Новости.

Аракчи назвал условия возобновления диалога с США и подчеркнул, что Тегеран готов к диалогу по его ядерной программе, если при этом действия Вашингтона и других стран не приведут к войне. Он добавил, что США изменили дипломатическому подходу.

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«...Но естественно, необходимо получить уверенность, что если переговоры снова начнутся, [действия] США и других стран не приведут к войне», — отметил он на встрече с диппредставителями различных стран в МИД Ирана.

Ранее издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений, написало, что президент России Владимир Путин призывает Иран принять ядерную сделку с США на условиях нулевого обогащения урана.

До этого Аракчи заявил, что Тегеран готов продолжить переговоры по своей ядерной программе только в том случае, если США продемонстрируют искреннюю заинтересованность в мирном урегулировании возникшего кризиса.

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