Соцсеть Трампа взломали в день запуска

Самые популярные аккаунты соцсети GETTR бывшего президента США Дональда Трампа были взломаны в день запуска платформы. Об этом пишет Business Insider.

Среди пострадавших от действий киберпреступника оказались верифицированные пользователи, в частности экс-госсекретарь Майк Помпео и бывший пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер. Также атаке подверглась официальная страница поддержки GETTR.

Вместо имен на этих учетных записях появилась надпись «@JubaBaghdad был здесь :) ^^ свободу Палестине ^^». Устранить последствия атаки удалось через полтора часа.

Журналисты вышли на связь с хакером. Тот объяснил, что взломал аккаунты просто ради веселья, и это оказалось легко сделать. Он добавил, что руководство соцсети не должно было запускать проект, не убедившись в защищенности платформы.

Еще одной проблемой GETTR стало наводнение платформы порнографией. В частности, пользователи спамили первый пост соцсети графическими хентай-видео и изображениями лица Хиллари Клинтон, добавленными к фотографиям обнаженных тел.

Команда Трампа запустила Gettr втихую 1 июля. Приложение должно стать альтернативой соцсетям, которыми владеют крупные технологические компании. В описании платформы говорится, что ее миссия — «борьба с культурой отмены, продвижение здравого смысла, защита свободы слова, борьба с монополиями в соцсетях и создание настоящего рынка идей».