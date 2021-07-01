Команда Трампа втихую запустила новую соцсеть

Команда бизнесмена, 45-го президента США Дональда Трампа 1 июля втихую запустила новую социальную сеть под названием Gettr. Как сообщает Politico, приложение должно стать альтернативой соцсетям, которыми владеют крупные технологические компании.

В описании платформы говорится, что ее миссия — «борьба с культурой отмены, продвижение здравого смысла, защита свободы слова, борьба с монополиями в соцсетях и создание настоящего рынка идей».

Руководит развитием соцсети бывший представитель Трампа Джейсон Миллер (Jason Miller). Человек, знакомый с работой приложения, объяснил, что оно крайне похоже на Twitter. Пока неизвестно, создаст ли сам Трамп аккаунт в Gettr. Издание считает, что, вероятно, новая соцсеть должна стать той самой платформой, через которую бывший американский лидер будет общаться со сторонниками онлайн.

Ранее Трамп назвал «абсолютным позором» для Соединенных Штатов сохранение блокировки его страниц. Он сделал заявление после того, как Надзорный совет Facebook принял решение оставить заблокированными его аккаунты в Facebook и Instagram, однако рекомендовал вновь рассмотреть этот вопрос в течение шести месяцев. В совете отметили, что в случае принятия решения о восстановлении аккаунтов, это должно быть сделано в соответствии с правилами, применяемыми к другим пользователям.

В начале 2021 года главные мировые соцсети — Twitter, YouTube, Facebook и Instagram — заблокировали аккаунты Трампа. Решение было принято после беспорядков, которые сторонники республиканца устроили в Капитолии в январе.