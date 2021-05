Трамп захотел получать деньги за подписчиков в соцсетях

Бывший президент США Дональд Трамп ведет переговоры с руководствами нескольких соцсетей для создания в них своих аккаунтов. По словам источника, республиканец захотел получать деньги за привлечение подписчиков к платформам, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что Трамп потребовал от соцсетей выплаты наподобие лицензионных отчислений, отказавшись при этом рассматривать возможность получения доли в бизнесе.

Среди онлайн-платформ, с представителями которых переговоры ведет команда Трампа, названы CloutHub и FreeSpace. Республиканец и его помощники якобы уже провели более 20 встреч. Источник отметил, что бывший президент планирует раскрыть свои планы относительно соцсетей приблизительно к 4 июля.

Ранее в мае сообщалось, что Трамп обнародовал собственный сайт под названием From the Desk of Donald J. Trump («С рабочего стола Дональда Трампа»).

Ведущие мировые социальные сети заблокировали аккаунты бывшего президента еще в январе. Речь идет о YouTube, Twitter, Instagram, Facebook и Twitch. Блокировки прошли после беспорядков, которые сторонники республиканца учинили 6 января в Капитолии.