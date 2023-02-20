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17:52, 20 февраля 2023Экономика

К Twitter подали иск из-за неоплаченных носков для Маска

WSJ: к Twitter подали девять исков на 14 миллионов долларов за последние месяцы

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

На компанию Twitter под руководством миллиардера Илона Маска за последние месяцы подали девять новых исков на 14 миллионов долларов, узнало The Wall Street Journal (WSJ). Среди истцов арендодатели, консультанты и поставщики компании.

Одно из наиболее примечательных исковых заявлений подало маркетинговое агентство Canary, которое требует около 400 тысяч долларов за различные сувениры с логотипом Twitter. В документах указано, что среди прочего руководство социальной сети не оплатило подарочную коробку для самого Маска, которую ему должны были вручить по приходе в компанию. Набор включал японский виски с логотипом, куртку-бомбер и носки стоимостью более 250 долларов.

Три из девяти поданных исков касались задолженностей за аренду офисов и в том числе штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско на сумму в 6,8 миллиона долларов. В исках указано, что компания не заплатила за помещения по всему миру в декабре и январе, и по этой причине сотрудники, например, сингапурского офиса с начала 2023 года не могут попасть на свои рабочие места.

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При этом Twitter отказывается оплачивать некоторые операции, которые провело еще прежнее руководство компании, чтобы закрыть сделку с Маском. Речь идет о частных рейсах, организованных для директора по маркетингу Twitter Лесли Берланда, который летал из Сан-Франциско в Нью-Джерси для переговоров с покупателем в лице Маска. Иск подала компания Private Jet Services Group, отвечавшая за перелеты. Она требует с социальной сети почти 200 тысяч долларов.

После приобретения Twitter за 44 миллиарда долларов Илон Маск стал резко сокращать расходы находящейся в кризисе компании. Он уволил больше половины штата, сократил траты на маркетинговые коммуникации и другие услуги, стал искать новые способы монетизации социальной сети. По словам миллиардера, Twitter терял по 4 миллиона долларов в день.

Под руководством Маска компании удалось добиться прогресса и избежать банкротства. «У Twitter все еще есть проблемы, но сейчас он стремится к безубыточности, если мы продолжим в том же духе», — писал бизнесмен в Twitter 5 февраля.

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Данил Дмитриев
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