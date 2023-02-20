К Twitter подали иск из-за неоплаченных носков для Маска

WSJ: к Twitter подали девять исков на 14 миллионов долларов за последние месяцы

На компанию Twitter под руководством миллиардера Илона Маска за последние месяцы подали девять новых исков на 14 миллионов долларов, узнало The Wall Street Journal (WSJ). Среди истцов арендодатели, консультанты и поставщики компании.

Одно из наиболее примечательных исковых заявлений подало маркетинговое агентство Canary, которое требует около 400 тысяч долларов за различные сувениры с логотипом Twitter. В документах указано, что среди прочего руководство социальной сети не оплатило подарочную коробку для самого Маска, которую ему должны были вручить по приходе в компанию. Набор включал японский виски с логотипом, куртку-бомбер и носки стоимостью более 250 долларов.

Три из девяти поданных исков касались задолженностей за аренду офисов и в том числе штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско на сумму в 6,8 миллиона долларов. В исках указано, что компания не заплатила за помещения по всему миру в декабре и январе, и по этой причине сотрудники, например, сингапурского офиса с начала 2023 года не могут попасть на свои рабочие места.

При этом Twitter отказывается оплачивать некоторые операции, которые провело еще прежнее руководство компании, чтобы закрыть сделку с Маском. Речь идет о частных рейсах, организованных для директора по маркетингу Twitter Лесли Берланда, который летал из Сан-Франциско в Нью-Джерси для переговоров с покупателем в лице Маска. Иск подала компания Private Jet Services Group, отвечавшая за перелеты. Она требует с социальной сети почти 200 тысяч долларов.

После приобретения Twitter за 44 миллиарда долларов Илон Маск стал резко сокращать расходы находящейся в кризисе компании. Он уволил больше половины штата, сократил траты на маркетинговые коммуникации и другие услуги, стал искать новые способы монетизации социальной сети. По словам миллиардера, Twitter терял по 4 миллиона долларов в день.

Под руководством Маска компании удалось добиться прогресса и избежать банкротства. «У Twitter все еще есть проблемы, но сейчас он стремится к безубыточности, если мы продолжим в том же духе», — писал бизнесмен в Twitter 5 февраля.