В Кремле отреагировали на задержание российского миллиардера во Франции

Песков: РФ будет содействовать защите прав бизнесмена Кузьмичева при его желании

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал оказать содействие задержанному во Франции совладельцу «Альфа-Групп» Алексею Кузьмичеву, если он захочет соответствующей помощи. Слова официального представитель Кремля приводит ТАСС.

Он уточнил, что в настоящее время не располагает достаточным объемов информации по поводу задержания российского бизнесмена. Однако после детального ознакомления через дипломатическое представительство власти смогут оказать поддержку Кузьмичеву.

«После получения информации, а также если будет на то пожелание задержанного, конечно же, мы будем содействовать в защите его прав как гражданина России», — заключил Песков.

О задержании Кузьмичева во Франции стало известно 30 октября. Газета Le Monde сообщила, что представители местной финансовой прокуратуры подозревают совладельца «Альфа-Групп» в налоговых махинациях и санкционных нарушениях — миллиардер попал в санкционный список в марте прошлого года. В парижском доме бизнесмена к тому времени уже прошли обыски, соответствующую процедуру также провели на его вилле в Сен-Тропе.