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Российский миллиардер попытался отвоевать свою яхту в суде

Bloomberg: миллиардер Кузьмичев добился отмены решения о задержании его яхты во Франции
СюжетСанкции против России:
Алексей Кузьмичев

Алексей Кузьмичев. Фото: Алексей Мякишев / Коммерсантъ

Российский миллиардер Алексей Кузьмичев через парижский апелляционный суд добился отмены задержания одной из двух его яхт во французском курортном городе Антиб на Лазурном берегу, пишет Bloomberg.  

Суд признал решение французской таможни о задержании яхты La Petite Ourse незаконным и отменил его. Однако решение о задержании второй яхты La Petite Ourse II в Каннах осталось в силе, так как апелляция сочла необходимым рассматривать это дело в другом суде.

Совладелец «Альфа-Банка» Алексей Кузьмичев попал под санкции ЕС. В марте власти Франции задержали обе его яхты, но миллиардер посчитал решение незаконным и попытался отвоевать свое имущество. Иск к французской таможне был подан юристами Кузьмичева 15 сентября на основании того, что санкции якобы запрещают бизнесмену продавать и сдавать в аренду свое имущество в стране, но позволяет ему как прежде пользоваться им.

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«Если у вас есть актив для личного пользования, такой как яхта, вы имеете право использовать его, даже если он заморожен», — сказал тогда Reuters адвокат Кузьмичева Филипп Бланштье.

Кузьмичев также владеет автомобилями и недвижимостью во Франции. Его состояние Forbes оценивает в шесть миллиардов долларов. Помимо владения долей в «Альфа-Банке», он был соучредителем международной инвестиционной группы LetterOne, которая владеет несколькими телекоммуникационными компаниями, но покинул совет директоров фирмы в марте после введения против него международных санкций.

7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что российские предприниматели не потеряли бы свои счета и яхты, если бы держали их внутри страны, а не за рубежом.

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Платон Щукин
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