Путин дал совет лишившимся своих яхт бизнесменам

Путин: российские бизнесмены не лишились бы своих яхт, если бы держали их в России

Президент России Владимир Путин заявил, что российские предприниматели не потеряли бы свои счета и яхты, если бы держали их внутри страны, а не за рубежом. Об этом он сказал во время Восточного экономического форума (ВЭФ), пишет ТАСС.

«Лучше бы эти лодки здесь держали, а деньги вкладывали бы не в иностранные активы, а в развитие российской инфраструктуры», — посоветовал он.

Глава государства счел сложившуюся ситуацию уроком для всех. Он добавил, что многие бизнесмены «ничего там особенно-то и не держали — за бугром» и оказались правы. По словам президента, «предпринимательское сообщество в целом сегодня демонстрирует высшую ответственность перед страной», передает РБК.

Также Путин отметил, что глобальная экономика в настоящее время переживает сложный период, но в будущем сотрудничество обязательно возьмет верх. По его мнению, такой политики уже сейчас придерживаются страны, представленные на форуме, и другие друзья России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.