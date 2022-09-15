Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Российский миллиардер решил судиться с французскими властями из-за своих яхт

Миллиардер Алексей Кузьмичев решил судиться с французскими властями из-за своих яхт

Фото: Wikimedia

Российский миллиардер Алексей Кузьмичев подал в суд на власти Франции. Он решил оспорить заморозку своих яхт — La Petite Ourse и La Petite Ourse II, пишет Reuters.

Кузьмичев утверждает, что таможенники не имели права арестовывать судна, несмотря на то, что он находится в санкционном списке ЕС. Миллиардер также владеет автомобилями и недвижимостью во Франции, которую он не может продать или сдать в аренду из-за санкций, но все еще имеет право пользоваться ими, сказал его адвокат.

Состояние Кузьмичева, по данным Forbes, составляет около семи миллиардов долларов. Он был соучредителем международной инвестиционной группы LetterOne, которой принадлежит несколько телекоммуникационных групп. В марте он покинул совет директоров. Кузьмичев также один из главных акционеров «Альфа-Групп».

Ранее издание The Wall Street Journal написало, что российский бизнесмен Михаил Фридман, сооснователь «Альфа-Групп» и холдинга LetterOne, предложил перевести один миллиард долларов украинскому Альфа-банку за снятие санкций. Сам Фридман опроверг сделанное Украине предложение «услуги за услугу».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
США допустили санкции за поддержку карт «Мир» за пределами России
Зеленский пообещал посвятить фон дер Ляйен табличку
Власти Запорожской области попали под санкции США
Внутренности iPhone 14 Pro Max показали на видео
В сети высмеяли похожий на жилье телепузиков дом
Врач рассказала о пользе жидкой диеты
Российский миллиардер решил судиться с французскими властями из-за своих яхт
Россиянам раскрыли способ попасть в Европу в случае запрета туристических виз
Болельщики «Порту» забросали камнями машину тренера после поражения в ЛЧ
Алена Водонаева поделилась секретами стройности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.