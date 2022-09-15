Российский миллиардер решил судиться с французскими властями из-за своих яхт

Миллиардер Алексей Кузьмичев решил судиться с французскими властями из-за своих яхт

Российский миллиардер Алексей Кузьмичев подал в суд на власти Франции. Он решил оспорить заморозку своих яхт — La Petite Ourse и La Petite Ourse II, пишет Reuters.

Кузьмичев утверждает, что таможенники не имели права арестовывать судна, несмотря на то, что он находится в санкционном списке ЕС. Миллиардер также владеет автомобилями и недвижимостью во Франции, которую он не может продать или сдать в аренду из-за санкций, но все еще имеет право пользоваться ими, сказал его адвокат.

Состояние Кузьмичева, по данным Forbes, составляет около семи миллиардов долларов. Он был соучредителем международной инвестиционной группы LetterOne, которой принадлежит несколько телекоммуникационных групп. В марте он покинул совет директоров. Кузьмичев также один из главных акционеров «Альфа-Групп».

Ранее издание The Wall Street Journal написало, что российский бизнесмен Михаил Фридман, сооснователь «Альфа-Групп» и холдинга LetterOne, предложил перевести один миллиард долларов украинскому Альфа-банку за снятие санкций. Сам Фридман опроверг сделанное Украине предложение «услуги за услугу».