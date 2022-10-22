Российский миллиардер попросил разрешения ходить на яхте по Ривьере

Bloomberg: миллиардер Кузьмичев попросил суд разрешить ему пользоваться яхтой на Ривьере

Российский миллиардер Алексей Кузьмичев обратился к властям Франции с просьбой разрешить ему совершать морские прогулки по Французской Ривьере на яхте La Petite Ourse II. Об стало известно Bloomberg.

По словам адвоката Кузьмичева Филиппа Бланшетье, санкции Евросоюза не запрещают личное использование замороженных активов. Это значит, что миллиардеру, по решению суда, не запрещено проживать в доме в Париже или на вилле на юге Франции и перемещаться между ними.

«Я не понимаю, почему он не мог проплыть вдоль побережья от Канн до Сен-Тропе. Единственное, что ему запрещено делать, — это покидать французскую территорию и, следовательно, французские территориальные воды», — сообщил адвокат.

Ранее сообщалось, что Франция и Испания дали разрешения российским миллиардерам, попавшим под санкции, оплачивать содержание «замороженных» суперъяхт. В Испании под ограничения попали шесть судов и большая часть собственников в настоящее время сама несет расходы по обслуживанию яхт, платит команде и за страховку. Во Франции заморожено пять яхт.

