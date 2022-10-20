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16:05, 20 октября 2022Экономика

Российским миллиардерам под санкциями разрешили заплатить за суперъяхты в Европе

Reuters: Франция и Испания разрешили россиянам под санкциями платить за содержание яхт

Фото: Marcin Ciszewski / Unsplash

Франция и Испания дали разрешения российским миллиардерам, попавшим под санкции, оплачивать содержание «замороженных» суперъяхт, пишет Reuters, ссылаясь на утверждение трех источников.

В Испании под ограничения попали шесть судов и большая часть собственников сейчас сама несет расходы по обслуживанию яхт, платит команде и за страховку. Во Франции заморожено пять яхт. В норме страны, вводящие санкции, запрещают попавшим под ограничения лицам любые финансовые трансакции в своих юрисдикциях, однако правительства обеих европейских стран платежи разрешили.

В министерстве финансов Испании заявили, что оплата расходов на содержание активов разрешается по закону, принятому в 2014 году после санкций за Крым. Там также утверждают, что траты остаются долгом владельцев потому, что яхты были не конфискованы, а попали под «заморозку». Сходного мнения придерживается французский специалист по морскому праву.

Одному из владельцев яхт, Алексею Кузьмичеву, удается платить за обслуживание замороженных судов по закону от 2014 года, пояснил его юрист Филипп Бланшетье. В начале октября Кузьмичев смог отстоять одну из яхт в суде, решения по второй еще нет.

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Платон Щукин
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