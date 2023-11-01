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17:59, 1 ноября 2023Экономика

Фридман допустил отказ от продажи доли в Альфа-Банке

Михаил Фридман допустил отказ от продажи доли в Альфа-Банке Андрею Косогову

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский предприниматель Михаил Фридман допустил отказ от продажи своей доли в Альфа-Банке. Он уточнил, что намерен еще раз взвесить этот вопрос после получения разрешения европейских регуляторов. Слова Фридмана приводит Bloomberg.

Процесс вывода активов стартовал девять месяцев назад, однако европейские регуляторы все еще не выдали разрешения на сделку, подчеркнул бизнесмен. В случае получения такого разрешения Фридман совместно с экс-главой Альфа-Банка Петром Авеном намерен повторно «взвесить все за и против».

О планах Авена и Фридмана продать свои доли в Альфа-Банке в марте 2023 года сообщила Financial Times со ссылкой на несколько источников. Уточнялось, что новым собственником станет их деловой партнер Андрей Косогов. Стоимость сделки оценивалась в 2,3 миллиарда долларов. Инсайдеры связывали передачу активов с желанием бизнесменов добиться снятия санкций.

Ранее Петр Авен назвал ошибкой многомиллиардные инвестиции в западные страны. Неверными свои вложения в Великобританию счел и Михаил Фридман. Адвокаты последнего указали на то, что санкции разрушили его жизнь. В октябре стало известно, что бизнесмен переехал в Израиль, а также планирует регулярно посещать Москву.

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      Лилиана Набиуллина
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