Российский миллиардер выиграл суд против домработницы из его лондонского особняка. Он не смог платить ей из-за санкций

Бизнесмен Михаил Фридман выиграл суд у не получившей выплаты домработницы

Российский миллиардер Михаил Фридман выиграл суд против домработницы из своего лондонского особняка. После того как предприниматель попал под западные санкции, он не смог ей платить.

По данным британского издания The Telegraph, истец Доминика Козлик находилась в декретном отпуске, когда весной 2022 года Великобритания ввела санкции в отношении Фридмана. Его счета оказались заблокированы, и он не мог больше платить обслуживавшему дом персоналу. В октябре 2023 года Высокий суд Лондона не стал удовлетворять иск бизнесмена об отмене запрета на оплату расходов на обслуживание его особняка, в том числе зарплат работникам, из замороженных средств. Фридман в суде пытался обжаловать отказ позволить ему расходовать ежемесячно 30 тысяч фунтов стерлингов на содержание своего лондонского особняка с коллекцией произведений искусства стоимостью более 50 миллионов долларов.

Михаил Фридман. Фото: Pavel Golovkin / Pool / Reuters

Домработница обвинила Фридмана в дискриминации

На фоне санкций против Фридмана Козлик лишилась полагавшихся ей в связи с беременностью и родами выплат, ее уволили в марте 2022-го. Она была домработницей у Фридмана с марта 2021-го, а в целом работала на него с 2015 года. Козлик ушла в декрет на год в ноябре 2021-го и должна была ежемесячно получать 1,5 тысячи фунтов (примерно 172 тысячи рублей по нынешнему курсу), а после вернуться к работе в принадлежащем Фридману особняке Атлон-хаус на севере Лондона. Женщина подала в суд на предпринимателя за несправедливое увольнение из-за беременности, дискриминации по половому признаку и нарушения контракта.

Суд постановил, что Доминика Козлик просто «жертва процесса», а Фридман не мог платить ей, не совершая «уголовного преступления» ввиду введенных против него санкций

Фридман оказался в Москве

В начале октября 2023 года переехавший в Израиль Фридман оказался в Москве после того, как около полутора лет прожил в Лондоне с замороженными счетами. Бизнесмен объяснил, что посещение им российской столицы было связано с обострением конфликта между Израилем и Палестиной, а после завершения боевых действий на Ближнем Востоке он планировал вернуться в Израиль для постоянного проживания. Предприниматель уточнял, что у него есть израильский паспорт, но нет дома в этой стране.

О возвращении Фридмана в Россию высказался и глава государства Владимир Путин. По мнению президента, то, что ожидает каждого возвратившегося на родину, зависит от того, как он себя вел: если он нарушил действующие в стране законы, то должен за это ответить.

Фридман стал одним из первых крупных российских бизнесменов, попавших под санкции в связи с ситуацией на Украине — 28 февраля 2022 года их ввел Евросоюз, а в марте это сделала Великобритания, где до последнего времени и проживал бизнесмен (США наложили на него санкции только в августе 2023 года). Несмотря на заморозку счетов и запрет на въезд, Фридман оставался в Великобритании — он заявлял, что жизнь под санкциями сравнима с домашним арестом. Он жаловался, что вынужден есть дома и не может сходить в ресторан.