Фридману разрешили тратить миллионы рублей на охрану

Фридман оспорил в лондонском суде часть введенных против него санкций

Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) разрешило попавшему под западные санкции российскому предпринимателю Михаилу Фридману тратить 26 тысяч фунтов стерлингов (более трех миллионов рублей) в месяц на выплаты сотрудникам службы безопасности и обслуживание системы видеонаблюдения. Об этом рассказал адвокат Малкольм Бердлинг, пишет Reuters.

По информации агентства, бизнесмен хочет, чтобы ему разрешили тратить деньги также на сотрудников, не связанных с охраной, например, на водителя. Уточняется, что в этом Фридману было отказано на основании, что он может пользоваться общественным транспортом.

Кроме того, Фридман оспорил в лондонском суде решение OFSI запретить ему тратить деньги на содержание особняка и обслуживающий персонал. Речь идет о викторианском доме Athlone House на севере Лондона, который предприниматель приобрел за 79 миллионов долларов. Адвокаты предпринимателя заявили, что особняк, в котором находится значительная коллекция произведений искусства, может прийти в упадок.

Михаил Фридман стал одним из первых крупных российских бизнесменов, попавших под санкции в связи с ситуацией на Украине — 28 февраля 2022 года их ввел Евросоюз, а в марте это сделала Великобритания, где до последнего времени и проживал Фридман (США наложили санкции на бизнесмена только в августе 2023 года). Несмотря на заморозку счетов и запрет на въезд, Фридман остался в Великобритании — он заявлял, что жизнь под санкциями сравнима с домашним арестом. Он жаловался, что вынужден есть дома и не может сходить в ресторан.

В начале октября 2023-го источник, близкий к Фридману, сообщил, что бизнесмен покинул Великобританию и переехал в Израиль, уточнив, что на тот момент он находился в Москве. Сам Фридман при этом объяснял, что посещение им Москвы было связано с обострением конфликта между Израилем и Палестиной, а после завершения боевых действий на Ближнем Востоке он планирует вернуться в Израиль для постоянного проживания.