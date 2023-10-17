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18:13, 17 октября 2023Экономика

Фридману разрешили тратить миллионы рублей на охрану

Фридман оспорил в лондонском суде часть введенных против него санкций
Михаил Фридман

Михаил Фридман. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) разрешило попавшему под западные санкции российскому предпринимателю Михаилу Фридману тратить 26 тысяч фунтов стерлингов (более трех миллионов рублей) в месяц на выплаты сотрудникам службы безопасности и обслуживание системы видеонаблюдения. Об этом рассказал адвокат Малкольм Бердлинг, пишет Reuters.

По информации агентства, бизнесмен хочет, чтобы ему разрешили тратить деньги также на сотрудников, не связанных с охраной, например, на водителя. Уточняется, что в этом Фридману было отказано на основании, что он может пользоваться общественным транспортом.

Кроме того, Фридман оспорил в лондонском суде решение OFSI запретить ему тратить деньги на содержание особняка и обслуживающий персонал. Речь идет о викторианском доме Athlone House на севере Лондона, который предприниматель приобрел за 79 миллионов долларов. Адвокаты предпринимателя заявили, что особняк, в котором находится значительная коллекция произведений искусства, может прийти в упадок.

Михаил Фридман стал одним из первых крупных российских бизнесменов, попавших под санкции в связи с ситуацией на Украине — 28 февраля 2022 года их ввел Евросоюз, а в марте это сделала Великобритания, где до последнего времени и проживал Фридман (США наложили санкции на бизнесмена только в августе 2023 года). Несмотря на заморозку счетов и запрет на въезд, Фридман остался в Великобритании — он заявлял, что жизнь под санкциями сравнима с домашним арестом. Он жаловался, что вынужден есть дома и не может сходить в ресторан.

В начале октября 2023-го источник, близкий к Фридману, сообщил, что бизнесмен покинул Великобританию и переехал в Израиль, уточнив, что на тот момент он находился в Москве. Сам Фридман при этом объяснял, что посещение им Москвы было связано с обострением конфликта между Израилем и Палестиной, а после завершения боевых действий на Ближнем Востоке он планирует вернуться в Израиль для постоянного проживания.

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    Варвара Кошечкина
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