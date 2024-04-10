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17:43, 10 апреля 2024Экономика

Фридман и Авен остались под санкциями

Бизнесмены Фридман и Авен остались под санкциями, несмотря на решение суда
Петр Авен

Петр Авен . Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман остались под санкциями, несмотря на решение суда ЕС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Евросоюза.

«Совет ЕС своими решениями в сентябре 2023 года и в марте 2024 года продлил включение Петра Авена и Михаила Фридмана в санкционные списки на основании обновленных доводов, которые не были предметом данного судебного разбирательства», — сообщил источник.

Отмечается, что решения суда касаются юридических требований, а не политики санкций ЕС в целом.

Ранее сообщалось, что в Европе сняли санкции с двух российских миллиардеров. Иски были рассмотрены в суде первой инстанции и могли быть оспорены.

Фридман отреагировал на снятие с него санкций ЕС. Он отметил, что удовлетворен этим решением.

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      Александра Д Борисова
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