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10:06, 10 марта 2025Мир

Одна страна НАТО пригрозила сорвать продление персональных санкций ЕС против России

Euractiv: Венгрия грозится сорвать ближайшее продление санкций ЕС против России
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Pool / Reuters

Венгрия грозится сорвать продление персональных санкций Европейского союза (ЕС) против России, голосование по которым должно состояться в ближайшее время. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на источники.

«На этот раз нет возможности плясать вокруг Будапешта, поскольку санкции требуют единогласного согласия всех 27 стран ЕС. Это дает [премьер-министру Венгрии Виктору] Орбану гораздо больше рычагов, чтобы извлечь все, что он захочет, или пригрозить сорвать сделку по-настоящему», — отмечается в материале.

Дополнительно уточняется, что Венгрия хочет вывести восемь граждан России из списка лиц, находящихся под персональными ограничениями, а также урегулировать вопрос поставок газа. На данный момент времени Будапешт не разглашал с кого конкретно он хочет снять санкции.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что заявление в поддержку Украины, одобренное 26 странами на саммите Евросоюза, не имеет юридической силы. По словам дипломата, это заявление отражает политическую позицию государств ЕС, но не имеет значения с юридической точки зрения. По его словам, подобные документы должны приниматься только консенсусом, то есть, единогласным голосованием.

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