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15:41, 9 марта 2025Мир

В МИД Венгрии высказались о заявлении в поддержку Украины на саммите ЕС

Сийярто: Заявление 26 стран ЕС в поддержку Украины не имеет юридической силы
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Заявление в поддержку Украины, одобренное 26 странами на саммите Евросоюза (ЕС), не имеет юридической силы, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции Kossuth, пишет ТАСС.

По словам Сийярто, это заявление отражает политическую позицию государств ЕС, но не имеет значения с юридической точки зрения. По его словам, подобные документы должны приниматься только консенсусом.

Министр подчеркнул, что Венгрия не поддалась коллективному давлению и заблокировала эту декларацию, поскольку не желает присоединяться «к лагерю тех, кто хочет продолжения войны».

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