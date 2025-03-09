В МИД Венгрии высказались о заявлении в поддержку Украины на саммите ЕС

Сийярто: Заявление 26 стран ЕС в поддержку Украины не имеет юридической силы

Заявление в поддержку Украины, одобренное 26 странами на саммите Евросоюза (ЕС), не имеет юридической силы, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции Kossuth, пишет ТАСС.

По словам Сийярто, это заявление отражает политическую позицию государств ЕС, но не имеет значения с юридической точки зрения. По его словам, подобные документы должны приниматься только консенсусом.

Министр подчеркнул, что Венгрия не поддалась коллективному давлению и заблокировала эту декларацию, поскольку не желает присоединяться «к лагерю тех, кто хочет продолжения войны».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о потере страной 20 миллиардов евро из-за конфликта на Украине. По словам главы венгерского кабмина, это серьезная потеря. Орбан добавил, что реализация планов Европейского союза по финансовой помощи Украине приведет к экономическим проблемам.